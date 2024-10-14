Bayburt'ta Naat-ı Şerif Okuma Yarışması Düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yatılı Kur'an kursları arasında Naat-ı Şerif okuma yarışması düzenlendi. Bayburt'ta bulunan tüm Kur'an kurslarının katıltığı Nat-ı Şerif okuma yarışmasında, Danişment Kız Kur'an öğrencileri birinci oldu. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilere başarılar dileyerek, ödüllerini takdim etti. Danişment Kız Kur'an Kursunda düzenlenen programda Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın da hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel