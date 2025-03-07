Bayburt'ta Minik Eller Müzik Aletleri Tasarladı

Bayburt'ta ilkokul öğrencileri, 'Minik Eller Tasarlıyor' projesi kapsamında bu ay müzik aletleri tasarladılar. Öğrenciler, tasarladıkları enstrümanlarla, yarışmaya girerek hünerlerini ortaya koydular.

İlkokul seviyesinde düzenlenen 'Minik Eller Tasarlıyor' yarışması çerçevesinde öğrenciler, 'Kendi Müzik Aletimi Yapıyorum' temasıyla el becerilerini ve hayal güçlerini birleştirerek müzik aleti tasarımı yaptılar. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın makamında aldı.

Öğrencileri tebrik eden Kahraman, bu tür etkinliklerin çocukların sanata olan ilgisini artırdığını ve özgün düşünmelerini teşvik ettiğini belirtti. Kahraman, yarışmada emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BAYBURT