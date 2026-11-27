Bayburt'ta Masat köyündeki kadın öğretmenlere jandarma KADES'i anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Masat köyündeki kadın öğretmenlere KADES hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede uygulamanın amacı, telefona indirilmesi ve acil durumlarda kullanımı anlatıldı; öğretmenlere KADES'i yükleme desteği verildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Masat köyünde görev yapan kadın öğretmenlere Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Öğretmenlere, KADES uygulamasının kullanım amacı, cep telefonlarına nasıl indirileceği ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı anlatıldı.
Bilgilendirmede, kadınların şiddet ve tehdit olayları karşısında hızlı ve etkin şekilde yardım talebinde bulunmalarını sağlayan uygulamanın önemi üzerinde durulurken, öğretmenlere KADES'in telefonlarına yüklenmesi konusunda da destek verildi.