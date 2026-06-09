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Bayburt'ta leyleklere meyve kasasından yuva

Bayburt'ta leyleklere meyve kasasından yuva
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Bayburt'un Taşkesen köyünde elektrik direğine yuva yapmakta zorlanan leylekler için köylüler ve TEDAŞ ekipleri seferber oldu. Direğin üstüne monte edilen meyve kasası, leylek çiftine güvenli yuva sağladı.

Bayburt'un Taşkesen köyünde elektrik direğine yuva yapmakta zorlanan leyleklerin imdadına köylüler ve TEDAŞ ekipleri yetişti. Direğin üst bölümüne monte edilen meyve kasası, leylek çiftine güvenli yuva oldu.

Bayburt merkeze bağlı Taşkesen köyünde baharın müjdecisi leylekler, yuva kurmak için kendilerine bir elektrik direğini seçti. Leyleklerin elektrik direğine yuva yapmaya çalıştığını gören köy sakinleri, durumu TEDAŞ ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Direğin yapısı nedeniyle yuva malzemelerini sabitlemekte güçlük çeken leylekler için arıza bakım ekipleri köye geldi.

Ekipler, leyleklerin güvenli şekilde yuva kurabilmesi için elektrik direğinin üst kısmına meyve kasası monte etti. Yapılan çalışmanın ardından leylek çifti, yeni yuvalarına yerleşti.

Köy sakinlerinin ilgiyle takip ettiği leylekler, drone ile de görüntülendi. Taşkesen köyünde vatandaşlar, leyleklerin kuluçkaya yatacağı ve yavruların yuvadan çıkacağı günü merakla bekliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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