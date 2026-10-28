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Bayburt'ta koruyucu ailelere çocuklarla sağlıklı iletişim eğitimi verildi

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Bayburt'ta koruyucu ailelere çocuklarla sağlıklı iletişim eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmeti kapsamında 1. Kademe Eğitimi düzenledi. Eğitimde ailelere çocukların ihtiyaçlarını doğru anlama, sağlıklı iletişim kurma, güven ilişkisi oluşturma ve aile ortamına uyum süreçleri hakkında bilgi verildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmeti kapsamında Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, çocukların ihtiyaçlarını doğru anlamak, onlarla sağlıklı iletişim kurmak ve güven ilişkisi oluşturmak gibi konularda ailelere bilgi verildi.

Programda, çocukların gelişimsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra koruyucu ailelik sürecinde karşılaşılabilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, çocuklarla sağlıklı iletişim, güvenli bağlanma ve aile ortamına uyum süreçleri üzerinde duruldu.

Koruyucu aile hizmeti, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerine ve gelişimlerini destekleyici koşullarda yaşamalarına imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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