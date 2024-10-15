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Bayburt'ta Koleksiyonerler Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta Koleksiyonerler Toplantısı Düzenlendi
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Bayburt Bilgi Paylaşımı ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından düzenlenen toplantıda, koleksiyonerlerin işlevleri ve geçmişten günümüze maddi kültürün korunması üzerine düşünceler paylaşıldı. Toplantı, koleksiyon oluşturma süreçlerinin yanı sıra, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara dair istişarelerle son buldu.

Bayburt'ta bulunan koleksiyonerlerin kurumsallaşması amacıyla, Bayburt Bilgi Paylaşımı ve Proje Üretim Derneği(BAYPROJE) tarafından 'Bayburt ve köylerindeki koleksiyonerler ve işlevleri' adıyla bir toplantı organize edildi.

BAYPROJE matematik atölyesinde yapılan toplantıda geçmişteki yaşanmışlıkların, maddi kültürün bugüne taşınmasına ve yeniden hatırlanmasına katkıda bulunan koleksiyonerler, bu işe nasıl başladıklarını ve kişisel koleksiyon oluşturma süreçlerini söz alarak anlattılar. Ardından, akademik uzmanların, bürokrasiden gelen uzmanların, pratik deneyim sahibi girişimcilerin görüş ve önerileri dinlendi. Bayburt özelinde, söz konusu girişimlerin uzun vadede yaşamasına, araştırmalarda ve eğitimde kaynak özelliklerinin etkin kullanılmasına destek vermek maksadıyla gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, yapılması planlanan, hayata geçirilmesi öngörülen çalışmalar hakkında istişareler yapıldı. Dilek ve temennilerle son bulan toplantıda ikinci bir toplantının daha yapılarak, daha somut adımların atılacağı belirtildi. Toplantıya, BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız, BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Bayrak, BAYPROJE Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Hatipoğlu, Başkan Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Dr. Şükrü Nişancı, Doç. Dr. Nermin Çakmak, emekli hekim Serhat Perk, yazar Ahmet Aker, yazar Dr. Erdem Saka, emekli öğretmen Süleyman Burç, emekli Kemal Yüce, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, koleksiyoner Nusret Battal, koleksiyoner Arif Köprücü, koleksiyoner Turgut Bayramoğlu, koleksiyoner Hasan Hatipoğlu, koleksiyoner Ömer Keleş, koleksiyoner Nurullah Korkut, koleksiyoner Zühtü Yıldırım ve eşi Rahime Yıldırım katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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