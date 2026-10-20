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Bayburt'ta kaymakamlar esnafı ve köy sakinlerini dinledi, Yelpınar Göleti incelendi

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Bayburt'ta kaymakamlar esnafı ve köy sakinlerini dinledi, Yelpınar Göleti incelendi
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Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar esnaf ve köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi. Demirözü Kaymakamı Ahat da Yelpınar köyü ve Yelpınar Göleti'nde inceleme yaptı; sulama hattının tamamlanmasıyla göletin tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, esnaf ve köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yıldırım, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yıldırım, ilgili kurum amirleriyle birlikte Gümüşdamla ve Aşağıkırzı köylerindeki devam eden proje ve çalışmaları da yerinde inceledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ise İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Yelpınar köyünü ziyaret etti. Köy sakinleriyle görüşen Ahat, muhtar Ali Uçar'dan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ahat, yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti'nde de incelemelerde bulundu. Sulama hattının tamamlanmasıyla göletin bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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