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Bayburt'ta Karayolları personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Bayburt'ta Karayolları personeline afet farkındalık eğitimi verildi
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Bayburt AFAD eğitmenleri, Karayolları 106. Şube Şefliği personeline afet farkındalık, yangın, deprem anı, tahliye ve sivil savunma konularında eğitim verdi.

Bayburt'ta Karayolları 106. Şube Şefliği personeline afet farkındalık, yangın, deprem anı, tahliye ve sivil savunma konularında eğitim verildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumlarda doğru hareket tarzı, yangın anında alınması gereken tedbirler, deprem sırasında uygulanacak davranışlar, tahliye süreçleri ve toplanma alanlarının önemi anlatıldı.

Personele, afetlere hazırlık sürecinde bireysel farkındalığın artırılması ve kurum içi müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca sivil savunma farkındalığı ile servislerin görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, afet ve acil durumlarda koordineli hareket etmenin önemine dikkat çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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