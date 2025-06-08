Bayburt'ta Kamu Çalışanlarına Bayram Kutlaması

Bayburt'ta Kamu Çalışanlarına Bayram Kutlaması
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Aydıntepe ilçesinde, kamu kurumlarında çalışan müdürlerin ve personelin Kurban Bayramı, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün'ün katılımıyla kutlandı. Kaymakam, tüm çalışanlara huzurlu bir bayram diledi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kamu kurumlarında çalışan müdürlerin, personellerin bayramı kutlandı.

İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kurban Bayramı münasebetiyle Hükümet Konağı'nda kurum müdürleriyle bir araya geldi. Düzenlenen programda daire amirleriyle bayramlaşan Kaymakam Böçkün, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi. Kurum amirleri ise, Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Böçkün'e yeni görevinde kolaylıklar dileyerek, iyi dilek ve temennilerde bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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