Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü iş birliğiyle kentteki Kur'an kurslarında ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurslarında kadınlara yönelik menopoz okulu eğitimleri düzenleniyor.

Kadın sağlığının menarştan menopoza kadar her dönemde korunması ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen eğitimler, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından veriliyor. Eğitimlerde menopoz döneminde yaşanan fiziksel, hormonal ve duygusal değişimler hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, bu süreçte karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri üzerinde duruluyor. Kadınların menopoz dönemine ilişkin doğru bilgiye ulaşması ve süreci daha bilinçli yönetebilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı