Bayburt'ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2026 yılının ilk dönem verileri değerlendirilirken, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni eylem planı komisyon üyelerinin onayıyla kabul edildi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı da tanıtıldı. Kurul üyeleri, il genelinde yürütülen çalışmaları ele alarak, kurumlar arası koordinasyon başlıklarını gözden geçirdi.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yılın ilk dönemine ilişkin veriler değerlendirilirken, yeni dönemde izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.
Vali Eldivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BAYBURT