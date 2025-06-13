Bayburt'ta jandarmanın 186'ncı yılı coşkuyla kutlandı: Tüfekli hareketler gösterisi nefes kesti

BAYBURT - Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende, jandarma personelinin seslendirdiği türküler ve adeta nefesleri kesen tüfekli hareketler gösterisi, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir törenle taçlandırdı. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın yanı sıra protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile askeri personel katıldı.

Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemine dair bilgilendirme yapan Jandarma Teğmen Yakup Kara, jandarmanın köklü ve şanlı tarihçesini davetlilerle paylaştı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, jandarma personelinin sergilediği tüfekli hareketler gösterisi oldu. Disiplin ve eşsiz senkronizasyonlarıyla göz kamaştıran gösteri, büyük alkış topladı, izleyicilerden tam not aldı ve adeta nefesleri kesti. Gösterinin hemen ardından, jandarma personeli tarafından seslendirilen türküler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Programın sonunda konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, jandarma teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gösterdiği fedakarca çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Vali Eldivan, teşkilatın 186'ncı yıl dönümünü kutlayarak, güvenlik güçlerine başarılarının devamını diledi. Tören, askeri malzemelerin sergilendiği stantların gezilmesiyle son buldu.