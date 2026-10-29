Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta imam hatip lisesinde Siberay Kulübünce siber güvenlik semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta imam hatip lisesinde Siberay Kulübünce siber güvenlik semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde Siberay Kulübünce düzenlenen seminerde öğrencilere güvenli internet, siber zorbalık ve dijital tehditler anlatıldı. Eğitimde dijital ayak izi, kişisel verilerin korunması ve bilgi kirliliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrencilerin siber suçlar ve dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Siberay Kulübü kapsamında gerçekleştirilen seminerde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ele alındı. Siberay Kulübü danışman öğretmeni tarafından verilen eğitimde, dijital ayak izinin doğru yönetilmesi, kişisel verilerin korunması ve sanal platformlarda güvenliğin sağlanması konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitimde ayrıca bilgi kirliliğiyle mücadele, dijital mecraların bilinçli kullanımı ve siber zorbalık karşısında alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Siberay Kulübünün eğitim-öğretim yılı boyunca yürüteceği farkındalık çalışmaları ve etkinlik planları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Seminerle öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve interneti daha güvenli, bilinçli kullanmaları konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi