Bayburt'ta imam hatip lisesinde Siberay Kulübünce siber güvenlik semineri verildi

Bayburt'ta imam hatip lisesinde Siberay Kulübünce siber güvenlik semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde Siberay Kulübünce düzenlenen seminerde öğrencilere güvenli internet, siber zorbalık ve dijital tehditler anlatıldı. Eğitimde dijital ayak izi, kişisel verilerin korunması ve bilgi kirliliğiyle mücadele konuları ele alındı.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrencilerin siber suçlar ve dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.
Siberay Kulübü kapsamında gerçekleştirilen seminerde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ele alındı. Siberay Kulübü danışman öğretmeni tarafından verilen eğitimde, dijital ayak izinin doğru yönetilmesi, kişisel verilerin korunması ve sanal platformlarda güvenliğin sağlanması konularında öğrenciler bilgilendirildi.
Eğitimde ayrıca bilgi kirliliğiyle mücadele, dijital mecraların bilinçli kullanımı ve siber zorbalık karşısında alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.
Siberay Kulübünün eğitim-öğretim yılı boyunca yürüteceği farkındalık çalışmaları ve etkinlik planları hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Seminerle öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve interneti daha güvenli, bilinçli kullanmaları konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.