Bayburt'ta iki farklı arılığı talan eden ayılar köpek havlayınca kaçtı

Bayburt'un Sırakayalar köyünde yerleşim alanına inen 3 ayı, iki farklı üreticiye ait arılığı talan etti. Bal yiyebilmek için barakanın demir saclarını bükerek içeri giren ayılar, kovanları parçalayıp balları yedi. 3 ayının köpek havlamasıyla kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kış uykusundan uyandıkları ve aç oldukları tahmin edilen ayılar önce Hümeyra Memiş'e ait arılığa girdi. Buradaki kovanlara zarar veren ayılar, daha sonra İlhami Polat'ın kovanlarının bulunduğu barakaya yöneldi.

Sacları büküp içeri girdiler

Arılığın etrafındaki güvenlik önlemlerini aşan ayılar, Polat'a ait kovanların muhafaza edildiği barakanın saclarını kaldırarak içeri girdi. Kovanların kapaklarını açan ayılar, peteklerdeki balları yedikten sonra çevredeki diğer kovanları da dağıttı.

Ayıların Memiş'in arılığına girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kovanları dağıtan ayıların bir köpeğin havlaması üzerine korkarak kaçtıkları görülüyor.

Üreticiler, sabah saatlerinde geldikleri arılıklarda kovanların parçalandığını ve peteklerin dağıldığını gördü. Bölgede yabani hayvan saldırılarına karşı tedirginlik oluştu. - BAYBURT

