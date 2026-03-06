Haberler

Aydıntepe Kaymakamı çocuklarla iftar sofrasında buluştu

Aydıntepe Kaymakamı çocuklarla iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Ramazan ayının sevgi ve kardeşlik ruhunu çocuklarla paylaştı. İftar sofrasında yapılan sohbetlerle birliktelik duygusu güçlendirildi.

Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve eşi Şeyda Bayram, Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sevinci yaşamak üzere geleceğimizin teminatı çocuklar ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

Sıcak bir sohbet eşliğinde açılan oruçların ardından katılımcılar, Ramazan sofralarının manevi huzurunu ve birlikteliğini paylaştı. Kaymakam Bayram, bir çocuğun tebessümünün dünyayı güzelleştireceğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia