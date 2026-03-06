Aydıntepe Kaymakamı çocuklarla iftar sofrasında buluştu
Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Ramazan ayının sevgi ve kardeşlik ruhunu çocuklarla paylaştı. İftar sofrasında yapılan sohbetlerle birliktelik duygusu güçlendirildi.
Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve eşi Şeyda Bayram, Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sevinci yaşamak üzere geleceğimizin teminatı çocuklar ve kurum amirleriyle bir araya geldi.
Sıcak bir sohbet eşliğinde açılan oruçların ardından katılımcılar, Ramazan sofralarının manevi huzurunu ve birlikteliğini paylaştı. Kaymakam Bayram, bir çocuğun tebessümünün dünyayı güzelleştireceğini ifade etti. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı