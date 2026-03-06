Aydıntepe Kaymakamı çocuklarla iftar sofrasında buluştu

Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve eşi Şeyda Bayram, Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sevinci yaşamak üzere geleceğimizin teminatı çocuklar ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

Sıcak bir sohbet eşliğinde açılan oruçların ardından katılımcılar, Ramazan sofralarının manevi huzurunu ve birlikteliğini paylaştı. Kaymakam Bayram, bir çocuğun tebessümünün dünyayı güzelleştireceğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı