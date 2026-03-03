Bayburt'ta 'Deprem Haftası' etkinlikleri başladı

Bayburt'ta 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla planlanan farkındalık çalışmaları başladı. Kentin farklı noktalarına deprem ve AFAD Acil Mobil konulu afişler yerleştirilirken, Türk Dünyası Parkı'nda kurulan AFAD standında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Şehir içi otobüslere, otogarın giriş ve çıkış noktalarına ve belirlenen alanlara deprem farkındalığına yönelik afişler asıldı. Türk Dünyası Parkı'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce açılan stantta vatandaşlara deprem konulu broşürler dağıtıldı. Teknik personel tarafından arama-kurtarma araçları ile ekipmanların tanıtımı da gerçekleştirildi.

Destek AFAD gönüllülerinin de yer aldığı çalışmalarda, afetlere karşı bilinç oluşturulmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

Öte yandan Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı yapılacak ardından sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek. - BAYBURT

