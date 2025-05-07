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Bayburt'ta Çiftçilere Sulama ve Tarım Sigortası Eğitimi

Bayburt'ta Çiftçilere Sulama ve Tarım Sigortası Eğitimi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rüştü köyünde çiftçilere basınçlı sulama sistemleri ve TARSİM konularında eğitim verdi. Toplantıda, tarım sigortalarının önemi ve planlı sulamanın avantajları aktarıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri basınçlı sulama ve Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) konularında bilgilendirdi.

Bayburt merkeze bağlı Rüştü köyünde çifti bilgilendirme programı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilere basınçlı sulama sistemleri ve TARSİM konularında eğitim verilerek, tarım sigortalarının önemine değinildi. Toplantıda, doğal afetler ve çeşitli risklere karşı sigorta güvencesi sağlayan TARSİM'in üreticiler için ne kadar önemli olduğu, üreticilerin muhtemel riskler karşısında ne şekilde korunabilecekleri detaylı olarak anlatıldı. Basınçlı sulama yöntemlerinin ve planlı sulamanın öneminin de vurgulandığı toplantıda, daha az su ile geniş alanların ne şekilde sulanacağı üzerine duruldu. Program, çiftçilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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