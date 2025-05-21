Bayburt'ta Bilim Şenliği Projesi Tübitak Desteğiyle Gerçekleşiyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme(AR-GE) biriminin hazırladığı Bilim Şenliği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

57 kişilik proje ekibinin görev yapacağı 360 bin TL bütçeli şenlikte yer alan 30 atölye ile ziyaretçilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilimin daha eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projede, hedeflere ulaşmak için Mobil Bilim Merkezi ile astronomi ve uzay gözlemi, planetaryum atölyesi, simülasyon atölyesi, 3 boyutlu materyal tasarlama, model uçak tasarlama, sanat atölyeleri, spor atölyeleri, fen bilim deneyleri ve yapay zeka gibi birçok alandan çeşitli atölyeler yer alacak. Bilim Şenliği, 12-13-14 Haziran tarihlerinde bocce sahasında düzenlenecek. - BAYBURT