Bayburt'ta Bilim Şenliği Projesi Tübitak Desteğiyle Gerçekleşiyor

Bayburt'ta Bilim Şenliği Projesi Tübitak Desteğiyle Gerçekleşiyor
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bilim Şenliği projesi, Tübitak'tan destek aldı. 360 bin TL bütçeli projede, 57 kişilik ekip çeşitli atölyelerle bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlik 12-14 Haziran'da yapılacak.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme(AR-GE) biriminin hazırladığı Bilim Şenliği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

57 kişilik proje ekibinin görev yapacağı 360 bin TL bütçeli şenlikte yer alan 30 atölye ile ziyaretçilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilimin daha eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projede, hedeflere ulaşmak için Mobil Bilim Merkezi ile astronomi ve uzay gözlemi, planetaryum atölyesi, simülasyon atölyesi, 3 boyutlu materyal tasarlama, model uçak tasarlama, sanat atölyeleri, spor atölyeleri, fen bilim deneyleri ve yapay zeka gibi birçok alandan çeşitli atölyeler yer alacak. Bilim Şenliği, 12-13-14 Haziran tarihlerinde bocce sahasında düzenlenecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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