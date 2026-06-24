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Bayburt'ta Uyuşturucuyla Mücadelede Spor Vurgusu

Bayburt'ta Uyuşturucuyla Mücadelede Spor Vurgusu
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Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve gençler spor aktivitelerinde bir araya geldi. Yeşilay Bayburt Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda katılımcılara sağlıklı yaşam, sporun bağımlılıklardan korunmaya katkısı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek amacıyla Bayburt'ta etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve gençler spor aktivitelerinde bir araya geldi. Katılımcılara sağlıklı yaşam, sporun bağımlılıklardan korunmaya katkısı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Program kapsamında Yeşilay standında katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Etkinlikte, düzenli spor alışkanlığının çocukların ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimine katkı sağladığı, sağlıklı yaşam bilincinin de bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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