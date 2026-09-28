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Bayburt'ta Aydıntepe ve Demirözü'nde yetiştiricilere şap hastalığı uyarısı yapıldı

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Bayburt'ta Aydıntepe ve Demirözü'nde yetiştiricilere şap hastalığı uyarısı yapıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı yetiştiricilere uyarı yapıldı. Yetiştiricilerden hayvanlarını zamanında aşılatmaları ve işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerine uymaları istendi.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı yetiştiricilere uyarılarda bulunuldu. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için hayvanların zamanında aşılatılması ve işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerine uyulması istendi.

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve hızlı bulaşabilen viral bir hastalık olduğu hatırlatılarak, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinde gerekli kontrollerin yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Hastalık belirtisi görülen hayvanların diğerlerinden ayrılması ve vakit kaybetmeden veteriner hekime veya il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bilgi verilmesi gerektiği aktarıldı. Yapılan uyarıda, şüpheli durumlarda hayvan hareketlerinin kısıtlanması ve hastalığın yayılmasına yol açabilecek temaslardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Uyarılarda, yetiştiricilerin işletmelerde temizlik ve hijyene dikkat etmesi, hayvanların aşılama programlarını aksatmaması vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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