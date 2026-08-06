Haberler

Bayburt'ta 2026-2027 Av Sezonu İçin Avcı Eğitim Kursu Planlanıyor

Bayburt'ta 2026-2027 Av Sezonu İçin Avcı Eğitim Kursu Planlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, 2026-2027 av sezonu öncesinde avcı eğitim kursu düzenleyecek. Av ve yaban hayatının korunması, avcılık mevzuatı, av etiği, güvenlik ve ilk yardım konularında eğitim verilecek. Başarılı olanlar avcılık belgesi alabilecek. Başvurular İl Müdürlüğüne yapılacak.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 av sezonu öncesinde avcı eğitim kursu düzenlenmesi planlanıyor. Kursa katılacak avcı adaylarının, Bayburt DKMP İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları istendi.

Planlanan avcı eğitim kursunda katılımcılara, av ve yaban hayatının korunması, avcılık mevzuatı, av etiği, av güvenliği, silah güvenliği ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilmesi öngörülüyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, ilgili mevzuat kapsamında avcılık belgesi almaya hak kazanabilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün duyurusunda, kursa katılmak isteyen avcı adaylarının İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurs başvuru talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

Galatasaray forması uzatıldı, verdiği tepki bomba
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesiyle görüşecek

Bir dosya daha raftan iniyor! Bakan, Oktay'ın ailesiyle görüşecek
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar
Kardeşlerin miras kavgasında silah patladı! Ağabeyine kurşun yağdırdı

Bu yaşta miras kavgası! Ağabeyine kurşun yağdırdı
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı! Oraya koy ben oradan alırım