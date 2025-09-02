Bayburt’ta Asayiş Olayları Azalıyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelerek, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda, Bayburt'un asayiş olaylarındaki azalışın sürdüğüne dikkat çekildi.

Vali Eldivan, Bayburt'un asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline gelmesi için emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın evlerinde huzurla uyuması, çocuklarımızın güven içinde eğitimlerini sürdürmesi için terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

2025 yılı Ağustos ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında 44 olayın yaşandığını aktaran Vali Eldivan, bunların 15'inin tehdit, 20'sinin kasten yaralama, 3'ünün kişilerin huzur ve sükünunu bozma, 6'sının ise hakaret olduğunu kaydetti. Olayların tamamının aydınlatıldığını vurgulayan Eldivan, 2024 yılı Ağustos ayına göre olay sayısında yüzde 25,4 azalma sağlandığını belirtti. Vali Eldivan, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 2025 Ağustos ayında sadece 3 olay yaşandığını, bu sayının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 düşüşe işaret ettiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 25,41 gram esrar, 7,55 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza ve 12 kök kenevir ele geçirildiğini söyleyen Vali Eldivan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 24 hesap tespit edildiğini kaydeden Vali Eldivan, bunların yüzde 29'unun terör, yüzde 8'inin güvenlik, yüzde 4'ünün asayiş, yüzde 9'unun siber ve yüzde 50'sinin diğer konularda olduğunu ifade etti.

Trafik denetimlerine değinen Vali Eldivan, 2024 yılı Ağustos ayında 22 bin 319 aracın denetlendiğini, 2025 Ağustos ayında bu sayının yüzde 14,1 artarak 25 bin 456'ya çıktığını söyleyerek, işlem yapılan araç sayısının yüzde 11,57 artarak 985'ten bin 99'a yükseldiğini belirtti. Ticari taksi denetimlerinde yüzde 44,3, okul servisi denetimlerinde ise yüzde 24,27 artış yaşandığını, buna karşılık işlem yapılan okul servisi sayısının yüzde 20 azaldığını açıkladı.

Göç yönetimi konusunda 2025 Ağustos ayı itibarıyla Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 37 olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, aynı ayda 180 kişiye kimlik denetimi yapıldığını, 1 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

İnternet ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyaran Vali Eldivan, "Kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere asla itibar etmeyin. Emin olmadığınız internet sitelerinden alışveriş yapmayın" dedi. - BAYBURT