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Bayburt'ta Evlilik Sayısı Arttı: 2026'nın İlk 7 Ayında 391 Çift Evlendi

Bayburt'ta Evlilik Sayısı Arttı: 2026'nın İlk 7 Ayında 391 Çift Evlendi
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Bayburt'ta 2026'nın ilk 7 ayında evlenen çift sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 artarak 391'e yükseldi. TÜİK verilerine göre kentte son yıllarda evliliklerde dalgalanma görülürken, 2026 ocak-temmuz döneminde 25 çiftlik artış yaşandı. Aile Yılı ve Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında gençlere evlilik kredileri ve destekler sunuluyor. Aile yapısını güçlendirme çalışmaları gelecek dönemde de sürecek.

Bayburt'ta 2026 yılının ilk 7 ayında evlenen çiftlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 artarak 391'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde kentte 366 çift evlenmişti.

TÜİK verilerine göre Bayburt'ta 2023 yılında 435 çift, 2024 yılında 415 çift, 2025 yılında ise 467 çift dünya evine girdi. 2026'nın ocak-temmuz döneminde ise 391 evlilik gerçekleşti.

Bayburt'ta 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleşen 391 evlilik, 2025'in aynı dönemindeki 366 evlilikle karşılaştırıldığında 25 çiftlik artış kaydedildi. Böylece evlilik sayısında yüzde 6,83 oranında yükseliş yaşandı.

Kentte aile yapısının güçlendirilmesi, gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi ve evlilik ile doğum oranlarının artırılmasına yönelik saha ve farkındalık çalışmaları da sürdürülüyor.

2025'in Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gençlere çeşitli destekler sunuluyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik kredilerinin yanı sıra ulusal ve yerel firmalarla yapılan iş birlikleriyle gençlere yönelik indirim ve destek imkanları da devam ediyor.

Bayburt'ta gençlerin evlilik süreçlerine destek olunması ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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