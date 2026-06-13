Haberler

Bayburt'ta Kur'an kursu öğrencileri karne sevinci yaşadı

Bayburt'ta Kur'an kursu öğrencileri karne sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın katılımıyla gerçekleşen törende öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenimlerini tamamlayan minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Terzi Hacı Mustafa Efendi, Ekrem Naile Seyhan ve Gençosman 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı. Minik öğrenciler karne heyecanı yaşarken, aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Törenlere katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencileri tebrik ederek, eğitim-öğretim hayatlarında başarı diledi. Danacı, Kur'an kursu öğreticileri ile yardımcı personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek