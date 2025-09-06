Bayburt’ta 2025-2026 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılının huzurlu ve güvenli geçmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Eldivan, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Eldivan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilde güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değinen Vali Eldivan, "Bayburt'ta eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşımak için gayret göstermeliyiz. Bu konuda tüm paydaşlarımızın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantıda, okul güvenliği, trafik düzenlemeleri, uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele gibi konular başta olmak üzere, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT