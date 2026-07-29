Haberler

Bayburt’ta 2. Gastronomi Festivali düzenlenecek

Bayburt’ta 2. Gastronomi Festivali düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt mutfağının tanıtılması ve yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Bayburt Gastronomi Festivali, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek.

Bayburt mutfağının tanıtılması ve yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Bayburt Gastronomi Festivali, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek festival kapsamında Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, şefler Ayvaz Akbacak ve Gürkan Topçu, MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli ile diyetisyen Hatice Nur Ege'nin katılımıyla gastronomi söyleşileri, mutfak sunumları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Programda, Bayburt mutfağının coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtılacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festivalin bu yıl da Bayburt'un gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sunması beklenirken, etkinlikte yerel lezzetler, kadim mutfak kültürü ön plana çıkarılacak.

Festival, 31 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da, 1 Ağustos Cumartesi günü ise saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Elektrik akımı can aldı! Bir işçi yaralı

Kimse bunu yaşamamalı: Yüksekte gelen son kahretti
Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz

Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz
Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti
Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

Elçin Sangu "Üzgünüm" deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor