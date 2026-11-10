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Bayburt, REDES 2026 ilk dönem sıralamasında Türkiye'de ilk sıraya yerleşti

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Bayburt, REDES 2026 ilk dönem sıralamasında Türkiye'de ilk sıraya yerleşti
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Bayburt, Sağlık Bakanlığı'nın Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında yapılan 2026 yılı birinci dönem Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Sivlim, başarıya katkı sunan İl REDES Koordinatörü ve birim çalışanına teşekkür belgesi verdi.

Bayburt, Sağlık Bakanlığının Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında yapılan 2026 yılı birinci dönem Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Elde edilen başarıda emeği bulunan İl REDES Koordinatörü Sevinç Şık Akkoyun ile birim çalışanı Gülcan Gülüzar Özdemir'e teşekkür belgesi İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından verildi.

REDES, sağlık hizmetlerinin sunumunda finansal ve klinik açıdan risk taşıyan durumları büyük veri analizleriyle tespit ederek denetim süreçlerinin etkinliğini artıran bir sistem olarak uygulanıyor.

Sivlim, başarıya katkı sunan Akkoyun ve Özdemir'i özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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