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Bayburt Müftülüğü bünyesinde kadınlara kitap tahlili programı düzenlendi.

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Bayburt Müftülüğü bünyesinde kadınlara kitap tahlili programı düzenlendi.
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Bayburt Müftülüğü'nün 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik kitap tahlili programı düzenlendi. Programda katılımcılar belirlenen kitaplar üzerine sohbet edip aile, değerler ve kişisel gelişim konularında görüşlerini paylaştı.

Bayburt Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik program düzenlenerek kitap tahlili yapıldı.

Programda katılımcılar tarafından belirlenen kitaplar üzerinden değerlendirmelerde bulunularak eserlerin içerikleri ve ele aldığı konular üzerine sohbet edildi. Kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar görüş ve düşüncelerini de paylaştı.

Değerleriyle Güçlü Ailem projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada aile, değerler ve kişisel gelişim konuları üzerine görüşler bildirildi. Kitaplar üzerinden yapılan sohbetlerle katılımcıların farklı bakış açılarını paylaşmalarına da imkan sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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