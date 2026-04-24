'Bayburt' müdür hem ismiyle hem de 40 yıllık futbol tutkusuyla dikkat çekiyor

Bayburt Meteoroloji Müdürü Bayburt Sayımer, Almanya'da dünyaya geldiği sırada yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle isminin 'Bayburt' olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Futbola gönül veren Bayburt müdür, kaleci olarak yeşil sahalarda ter döküyor

Bayburt'ta yaklaşık 5 yıldır Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan Bayburt Sayımer, hem isminin hikayesiyle hem de 40 yılı aşkın futbol hayatıyla dikkat çekiyor. 1973 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Sayımer'in ismi, annesinin yaşadığı dil problemi nedeniyle Bayburt oldu.

İsminin hikayesini anlatan Sayımer, "Almanya doğumluyum, Duisburg şehrinde doğdum. Anneme hemşire 'ismini ne koyalım' diye sormuş. Annem Almanca bilmediği için memleketimizi soruyor sanmış, 'Bayburt' demiş. Hemşire de ismimi Bayburt diye not etmiş" dedi.

İsmini duyunca insanların ilk etapta şaşırdığını dile getiren Sayımer, "Türkiye'de ve dünyada tek olduğumdan dolayı insanlar şaşırıyorlar. İsmimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Spor hayatına Almanya'da başladığını, Türkiye'ye döndükten sonra da futboldan kopmadığını ifade eden Sayımer, 1987 yılından itibaren Bayburt Gençlik Kulübü'nde spor yapmaya devam ettiğini söyledi. Profesyonel futbol kariyerine Bayburtspor ile adım atan Sayımer, profesyonel kariyerinin ardından futbolu amatör olarak sürdürüyor.

Yaklaşık 40 yıldır futbol oynayan Sayımer, şu anda Kalegücü Spor Kulübü'nde kalecilik yapıyor. Sporu yaşam biçimi olarak gördüğünü söyleyen Sayımer, "Şu anda Kalegücü Spor Kulübü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu sezon da şampiyonluk sevinci yaşayarak kariyerimize yeni bir başarı daha ekleyeceğiz" diye konuştu. - BAYBURT

