Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü - Haberler

Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü

BAYBURT - Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, "Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor" dedi.

"Zirai don uyarısı"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.