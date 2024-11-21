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Bayburt Emniyeti, Siber Suçlara Karşı Halkı Bilinçlendirmeye Devam Ediyor

Bayburt Emniyeti, Siber Suçlara Karşı Halkı Bilinçlendirmeye Devam Ediyor
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında 60 öğrenciye siber zorbalık ve 140 vatandaşa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Bayburt halkını dolandırıcılara karşı uyarmaya devam ediyor.

Yapılan bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde 60 öğrenciye siber zorbalık, 140 vatandaşa ise bilişim yolu ile dolandırıcılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, siber güvenlik önlemleri, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber zorbalık ve bilişim yolu ile dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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