Bayburt Devlet Hastanesi Personeline Teşekkür Belgesi

Bayburt Devlet Hastanesi yönetimi, hastalara gösterdikleri ilgiden ve özverili hizmetlerden dolayı dahiliye ve nöroloji servisi çalışanlarını teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Hastalar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan olumlu geri bildirimler üzerine, dahiliye ve nöroloji servislerinde görev yapan personele hastane yönetimi tarafından teşekkür belgesi verildi. Hastane yönetimi, tüm sağlık personeline şükranlarını sunarak, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT