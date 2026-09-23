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Bayburt Aydıntepe'de Tarım ve Orman Müdürlüğü yonca otlatmada şişkinlik uyarısı yaptı

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Bayburt Aydıntepe'de Tarım ve Orman Müdürlüğü yonca otlatmada şişkinlik uyarısı yaptı
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Bayburt Aydıntepe'de otlatmaya açılan yoncalarda hayvanlarda şişkinlik görülebileceği belirtilerek yetiştiriciler ve çobanlar uyarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, açken veya ıslak yoncada otlatmama, tüketimi kademeli artırma ve belirtide veterinere başvuru çağrısı yaptı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde sonbaharda otlatmaya açılan yonca alanlarında hayvanlarda şişkinlik (timpani) vakalarının görülebileceği belirtilerek yetiştiriciler ve çobanlar uyarıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda, hasadı tamamlanan ekim alanlarının otlatmaya açılmasıyla birlikte yonca bulunan alanlara giren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şişkinlik vakalarının ortaya çıkabileceği ve bunun ciddi hayvan kayıplarına yol açabileceği ifade edildi.

Yetiştiricilere hayvanlarını aç halde yonca bulunan alanlarda otlatmamaları, çiğli veya yağmur sonrası ıslak yoncada otlatma yapmamaları tavsiye edildi. Yonca tüketiminin kontrollü ve kademeli şekilde sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.

Hayvanlarda karın bölgesinde şişkinlik, huzursuzluk ve nefes almada güçlük görülmesi halinde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması istendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtar, yetiştirici ve çobanların hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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