Bayburt Aydıntepe'de sabah namazında köy sakinleri ve müftü buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydıntepe'ye bağlı Yukarı Kırzı köyündeki camide sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinlerinden oluşan cemaat saf tuttu; Kur'an tilaveti ve sohbetin ardından namaz kılındı, zikir ve dualarla program tamamlandı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Yukarı Kırzı Köyü Camii'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinleri hep birlikte saf tuttu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sohbetin ardından sabah namazı kılındı. Namaz sonrasında zikir çekilerek dualar edildi.
Program, cemaate yapılan ikramın ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı