Bayburt Aydıntepe'de emekli din görevlileri Müftülükçe evlerinde ziyaret edildi

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapmış emekli din görevlileri evlerinde ziyaret edildi.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, emekli din görevlileri Şerif Kabak ve Yakup Şentürk ile Bilali Habeş Camii'nde görev yapan Recep Memiş ile bir araya gelindi. Ziyaretlerde, din görevlileriyle sohbet edilerek geçmişte yürüttükleri hizmetler üzerine konuşuldu.

Ziyaretlerde, yıllarını din hizmetlerine ve toplumun manevi değerlerinin yaşatılmasına adayan din görevlilerinin tecrübelerinin ve hizmetlerinin önemine değinildi. Emekli din görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı