Bayburt Aydıntepe'de Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi

Bayburt Aydıntepe'de Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aydıntepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hatm-i şerifin duasını İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı. İlçe Müftülüğü din görevlilerinin haftasını kutladı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi.
Programda, din görevlisi Bayram Gündoğdu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Din görevlilerince okunan hatm-i şerifin duasını Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.
Programın ardından Aydıntepe İlçe Müftülüğü, din hizmetine emek veren tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı