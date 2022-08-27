Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayan Kaymakam Baytak göreve hızlı başladı

Yerel Haberler

Bayan Kaymakam Baytak göreve hızlı başladı

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanıp göreve hızlı başlayan Kutsal Baytak, kurum müdür ve amirleri ile ilk toplantıyı yaptı.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanıp göreve hızlı başlayan Kutsal Baytak, kurum müdür ve amirleri ile ilk toplantıyı yaptı.

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı iken 11 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, ilçeye gelerek yeni görevine başlamasından sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kurum müdür ve amirleri ile yaptığı ilk toplantıda ilçeye hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getirdiği bildirilen Baytak, ilçe hakkında bilgi de aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Hisarcık Yazıhan Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title