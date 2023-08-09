Batur: "Örgüt Varsa Biz de Varız, Örgütümüze Samimiyetle Sahip Çıkacağız"

CHP Konak İlçe Başkanlığı devir teslim törenine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yerel yönetici olarak en büyük gücümüzü örgütümüzden alıyoruz. Örgüt varsa biz de varız. Örgütümüz bizi bu koltuklara oturtuyorsa biz de örgütümüze samimiyetle sahip çıkacağız. Mücadelemizi hep beraber, örgütümüz ve yerel yönetim omuz omuza durarak yapacağız” dedi.

CHP Konak İlçe Başkanlığı devir teslim törenine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Yerel yönetici olarak en büyük gücümüzü örgütümüzden alıyoruz. Örgüt varsa biz de varız. Örgütümüz bizi bu koltuklara oturtuyorsa biz de örgütümüze samimiyetle sahip çıkacağız. Mücadelemizi hep beraber, örgütümüz ve yerel yönetim omuz omuza durarak yapacağız" dedi.

CHP Konak ilçe kongresinin tamamlanmasının ardından mazbatayı alan yeni başkan ve yönetim kurulunun görev devir teslim töreni CHP Konak İlçe Başkanlığında gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı devir teslim töreninde CHP Konak İlçe Örgütünün yeni seçilen Başkanı Ozan Ali İlgazi, önceki dönem CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda partili yer aldı. Görevi önceki Başkan Akın Küçükoğullarından devralan Ozan Ali İlgazi ile yönetimini kutlayan Başkan Batur, önceki yönetime de emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

BATUR: YEREL YÖNETİCİ OLARAK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZÜ ÖRGÜTÜMÜZDEN ALIYORUZ

Törende konuşan Başkan Batur, önceki Başkan Akın Küçükoğullarından ve yönetiminin CHP'nin Konak'ta ivmesinin yükselmesinde çok büyük emekleri olduğunu dile getirdi. Başkan Batur, örgüt ve yerel yönetimin her zaman omuz omuza olduğuna dikkat çektiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Konak ilçe örgütümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki süreçte, öncelikle yerel seçimlerde partimizi yeniden Konak'ta ve büyükşehirde iktidar yapmak; otuz ilçede partimizi iktidar yapmak idealindeyiz. Yerel yönetici olarak en büyük gücümüzü örgütümüzden alıyoruz. Ben eskiden beri örgütümüzün bizim yanımızda, yerel yönetimle omuz omuza olmasına çok dikkat etmişimdir. Biz örgütle bir yere geliriz. Örgüt varsa biz de varız. Örgütümüz bizi bu koltuklara oturtuyorsa biz de örgütümüze samimiyetle sahip çıkacağız."

YEREL YÖNETİM VE ÖRGÜT EL ELE

CHP Konak İlçe Örgütünün yeni Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimine de yolları açık olsun temennisini ileten Başkan Batur, "Ozan Ali İlgazi, örgütümüzde çok sevilen, gençlik kollarından belediye meclis üyeliğine partimize hizmetleri olan, beyefendi kimliğiyle sevilen sayılan bir kardeşimiz. Yönetim kuruluyla, kadın ve gençlik kollarıyla partimizi daha üst noktaya getirmek için en iyi şekilde çalışacağına inandığımız bir kardeşimiz. Yolu açık olsun. Hedefimiz yerelde iktidar. Yerelde on bir olan büyükşehir belediye başkanlığını çoğaltarak Türkiye'ye umut olmak için çalışmamız lazım. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi de hep beraber, örgütümüz ve yerel yönetim omuz omuza durarak yapacağız" dedi.

İLGAZİ: İKTİDARA DOĞRU YÜRÜYORUZ

Görevi Akın Küçükoğullarından devralan CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de görevi gurur duyarak devraldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Bugün benim için çok önemli bir gün. Görevi Akın Küçükoğullarından gibi, zor zamanların adamı, hepimizi hocası ve ağabeyi olan, yönetim kuruluyla beraber zor görevleri başarmış bir başkandan devralmak gurur veriyor. Çok ciddi bir seçimde çok ciddi bir sınav vererek oy oranımızı zirveye taşıdılar. Öncelikle Akın ağabeyime ve geçmiş ilçe yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çıtayı daha yukarı çıkarmaya çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var, önemli bir mücadele içindeyiz. Seçimlere kırgınlıkları, küskünlükleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. İlçe örgütü olarak büyük bir aileyiz, daha da büyüteceğiz. Önce yerel, sonra genel; İktidara doğru yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz."

KÜÇÜKOĞULLARINDAN: SIRTINIZI YASLAYACAĞINIZ DAĞIN ADI ABDÜL BATUR

Görevi devreden CHP Konak İlçe eski Başkanı Akın Küçükoğullarından ise yeni yönetimin çok güzel işlere imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi. Konak belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte çalışmış olmaktan mutlu olduklarını belirten Küçükoğullarından, yeni yönetime de Başkan Batur'un sırtlarını yaslayabilecekleri bir dağ olduğunu ve bunun bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Partimiz için gece gündüz çalışırsanız, arkanızda başka hiçbir yönetim kuruluna nasip olmayan, sırtınızı dayayacağınız bir dağ var. İyi günde, kötü günde hep sizin hem sağınızda hem solunuzda olacak dağın adı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dur. Örgütünü çok sever. Biz onunla çalışmaktan büyük keyif aldık. Yükünüzü hafifletmek için ne lazımsa yapacaktır. Onurla, şerefle taşıdığım ilçe başkanlığı görevini bence en çok hak eden Sayın Ozan Ali İlgazi'ye bırakıyorum. Yolunuz açık olsun. Cumhuriyet Halk Partimiz birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman önümüzde hiçbir engel duramaz"