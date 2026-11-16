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Batman Kozluk'ta Ataç ve Mutlu ailelerinin 22 yıllık husumeti Siirt'te sona erdi

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Batman Kozluk'ta Ataç ve Mutlu ailelerinin 22 yıllık husumeti Siirt'te sona erdi Haber Videosunu İzle
Batman Kozluk'ta Ataç ve Mutlu ailelerinin 22 yıllık husumeti Siirt'te sona erdi
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Batman Kozluk'ta Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, kanaat önderleri ve barış komisyonunun girişimiyle Siirt Kurtalan'da düzenlenen merasimle sona erdi. Çakıllı köyündeki törende kucaklaşan aile temsilcileri 22 yıllık husumeti geride bıraktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen barış merasimiyle sona erdi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyünde yaşayan Ataç ve Mutlu aileleri arasında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık, bölgedeki kanaat önderleri ve barış komisyonu üyelerinin girişimleri sayesinde tatlıya bağlandı. Tarafların barış teklifini olumlu karşılamasının ardından Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde barış merasimi düzenlendi. Bir araya gelen aile temsilcileri, düzenlenen törende kucaklaşarak 22 yıllık husumeti geride bıraktı. Barışın sağlanmasında Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen ve kanaat önderi Mahfuz Kavak, İzzettin Işık, Mehmet Abik, Mehmet Alper ve Burhan Yüksel'den oluşan barış komisyonu ile kanaat önderleri önemli bir rol üstlendi. Yıllardır süren husumetin son bulması, her iki ailenin fertleri ve yakın çevresi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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