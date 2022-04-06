Batman Emniyeti, 177'nci yıla ithafen 177 personelle kan bağışında bulundu

BATMAN (İHA) - Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümüne ithafen 177 personelle Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile beraberindeki 177 polis, kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay'ının Batman Şubesi Atatürk Parkı önüne kurulan kan bağış noktasına gelerek kan verdi. 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde 177'nci yıl dönümünü kutlama hem de Vali Hulusi Şahin'in kan bağışında bulunulması için yaptığı çağrıdan sonra harekete geçtiklerini ifade eden Kıraç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olan 177 sayısını baz alarak 177 personelle kan verdiklerini ifade etti.

Ülke ve insanların kıymetli olduğunu aktaran Kıraç, "Bu yüzden Kızılay'a destek olmaya geldik. Vatandaşlarımızı hem iyilik yapma adına hem de sağlık açısından kan vermeye davet ediyoruz. Petrolspor şampiyon olmak üzere. Bu şampiyonada özellikle hem oyuncularımızın, hem teknik elemanlarımız, hem yönetimimizin, hem de en önemlisi taraftarlarımızın çok büyük bir emeği var. Dolayısıyla buradan yarasaların tribün lideri Şahin Ete kardeşimize çağrıda bulunuyorum. Biz, bugün 177 kişiyle kan vermeye geldik. Şahin Ete kardeşim, siz de kan vermeye var mısınız?" çağrısında bulundu. - BATMAN