Batman'da Terzi Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Onarıyor

Batman'da öğrencilerin okul kıyafetlerini ücretsiz onaran terzi örnek davranışıyla takdir topluyor.

Batman kent merkezinde çeyrek asırdır terzilik mesleğini sürdüren terzi Sabahattin Gerkin, öğrencilere ve ailelere destek olmak amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı. Bir AVM'nin birinci katında sadece tadilat işleri yaptığını belirten Gerkin, kampanyayı özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarladı. Terzi Veysel olarak tanınan Sabahattin Gerkin, "Yaklaşık 25 yıldır Batman'da terzilik yapıyorum. Bu kampanyamızı da sırf öğrencilere destek olmak amaçlı başlattım. Öğrencilerin yırtıklarını, söküklerini ücretsiz yapıyorum" dedi.

Gerkin, özellikle okul çağındaki çocukların kıyafetlerindeki küçük hasarların dahi aileler için ek maliyet oluşturabileceğini vurgulayarak, "Sökükleriniz, yırtıklarınız varsa gelin ücretsiz tadilatlarınızı yapıp yardımcı olabiliriz. Yırtık ve söküğü olan öğrencilerimiz buraya getirip sökükleri onararak destek oluyoruz" diye konuştu. - BATMAN