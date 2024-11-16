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Kayyum bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren 24 kişi gözaltına alındı

Kayyum bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren 24 kişi gözaltına alındı
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Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla PKK/KCK terör örgütü çağrıları doğrultusunda sokak olaylarına katılan 24 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan bir kişi ve silahlar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyeler için verilen 'Kayyum' kararının ardından Batman'da protesto gösterileri başlamıştı. Terör örgütü yayın organlarından yapılan çağrıların ardından sokakları savaş alanına çeviren 24 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karışan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "6 suça sürüklenen çocuk, 18 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 24 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan operasyonda, 1 şahsın çeşitli suçlardan 30 adet aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sapan, 10 adet bilye, 1 adet torpil, 2 adet boş maytap kutusu, 4 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Belediye başkanını törörle bagı varsa kanıtlanmışsa tutukla iddia nameyle niye kayyum atıyosun yardımcısı temisse o geçsin yada belediye meçlisi seçsin niye adamları kışkırtıyosun

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

rant savaşı akp pastayı vermez çünkü hakim ve savcılar akp li

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Haber YorumlarıENSON:

24 terörist çok az daha çok göz altılar olmalıydı

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