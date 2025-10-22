Haberler

Batman'da Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu

Batman'da Şiddetli Yağış Heyelana Neden Oldu
Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yolunda heyelana yol açtı. Yollar trafiğe kapandı, kurtarma ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Batman'da etkili olan kuvvetli yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batman'ın Sason ilçesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı. Heyelanın etkisiyle yamaçlardan kopan kayalar yollara sürüklendi, dereler taştı. Yollar trafiğe kapanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının yanı sıra yol temizleme çalışmaları devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
