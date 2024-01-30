Batman'da Şeyh Süleyman Bağdu'nun anma etkinliği düzenlendi

Batman'da 18 yıl önce hayatını kaybeden kentin kanaat önderlerinden Şeyh Süleyman Bağdu, okunan Mevlid-i Şerif ile anıldı.

Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyü'ndeki türbesinde düzenlenen anma etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen Bağdu'nun sevenleri, Bağdu için Yasin-i şerifler okudu. Okunan Yasin-i Şerifler ve Mevlid-i Şerif'in ardından 1 kilometre uzunluğundaki yer sofrasında mevlit yemeği ikram edildi. Etkinlikte konuşan Şeyh Selman Bağdu, bu yıl babasının 18'nci seneyi devriyesi olduğunu söyledi.

1 kilometre uzunluğundaki yer sofrasına yaklaşık 3 bin kişinin ağırlandığını belirten Bağdu, "Rahmetli babamın ebedi hayata intikal edişinin 18. yıl dönümü olan seneyi devriyesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Mevlidi şerifimiz okutuldu, mevlit yemeğimizi verdikten sonra misafirlerimizi güzel bir şekilde uğurlayacağız inşallah. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz geldi. Yaklaşık 3 bin misafirimiz geldi. Allah, gelen tüm misafirlerimizden razı olsun" dedi. - BATMAN