Batman'da Kış Sonrası Köy Yollarında Onarım ve Genişletme Çalışmaları Başladı

Batman'da Kış Sonrası Köy Yollarında Onarım ve Genişletme Çalışmaları Başladı
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Batman'ın Sason ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy ve mezra yollarında onarım çalışmaları başlatıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, Mereto Dağı eteklerindeki 2 bin 900 rakımlı yolların yeniden kullanıma açılması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Batman'da kış sonrası köy ve mezra yollarında onarım ve genişletme çalışmaları başlatıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesinin ardından kullanılamaz hale gelen 2 bin 900 rakımlı köy ve mezra yollarında onarım ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Kış aylarında yoğun kar yağışına maruz kalan Sason ilçesinde bir çok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmış, yüksek rakımlı yollarda meydana gelen çığ ve heyelanlar nedeniyle yollar kullanılamaz hale gelmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, 2 bin 900 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy ve mezra yollarında hummalı çalışmalar başlattı. Çetin geçen kış şartları nedeniyle Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason ilçesinin sınırı olan Karayün köy yolunun kullanılamaz hale geldiğini ve açılması için yoğun çalışmaların başlatıldığını belirten köy muhtarı Cemal Bulu, "Kış şartlarında yıpranan ve heyelanlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy yolumuzda valimiz ve kaymakamımızın talimatlarıyla çalışmalar başlatıldı. Köyümüz Muş, Bitlis ve Batman'ın Sason sınırlarının kesiştiği 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Yollarımızda yürütülen çalışmaların ardından valimizi ve kaymakamımızı köyümüzde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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