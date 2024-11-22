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Batman'da Gastronomi Festivali: Yöresel Lezzetlere İlgi Yoğun

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Batman'da düzenlenen 2. Gastronomi Festivalinde yöresel Erzurum çağ kebabı büyük ilgi görüyor. Festivalde günde 40-50 kilo kebap satışı yapıldığı belirtiliyor. Yerel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Batman'da 2'incisi düzenlenen Gastronomi Festivalinde yöresel Erzurum çağ kebabı rağbet görüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel yemek lezzetleri Batman Gastronomi Fuarı'nda sergileniyor. Festivalde en yoğun ilgi yerel lezzetlere gösteriliyor.

"Günde 50 kilo çağ kebabı satıyoruz"

Erzurum çağ kebap ustası Bayram Şener, Batmanlıların kebaba yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Erzurum çağ kebabı yapıyorum. Batman'ın güzel bir potansiyeli var ve Batman halkı çok misafirperver. Batmanlı vatandaşların çağ kebabına ilgisi büyük. Çağ kebabı yatay yapılır, dikey yapılmaz, üstü burada pişer, altı mangalda pişer. Yataylığın amacı döner olmadığını gösterir ve kuzu etinden yapılır. Erzurum dağlarında çağ kebabının adı eşkıya kebabı diye geçer. Zamanla adı çağ kebabı oldu. Günde 40 ile 50 kilo satış yapıyoruz" dedi.

"Tatmak için Erzurum'a gidiyorduk"

Çağ kebabını yemek için Erzurum'a gittiklerini söyleyen İlyas Kara, "Çağ kebabını yemek için Erzurum'a gidiyorduk. Sevdiğim bir yemek türüdür. Sağ olsunlar yöneticilerimiz Batman'da gastronomi festivali yaptıkları için çok mutluyuz. Yöresel yemekleri severek yiyoruz. Bu yöresel yemekleri tatmaları için herkesi festivale davet ediyoruz" diye konuştu.

Çiğköfte ustası Sertip Taş, "Batman 2'inci gastronomi festivalinde organik çiğköftemizle Batman halkına hizmet vermekteyiz. Çiğköftemiz doğal halde organiktir, herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Kış aylarında yiyebileceğiniz en güzel lezzetlerden bir tanesi organik çiğköftedir" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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