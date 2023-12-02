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Batman'da Filistinlilere Yardım Etkinliği Düzenlendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde, Filistinliler için yardım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yiyecekler, yöresel ürünler, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Gercüş halkı, Filistinli kardeşlerine yardım etmek amacıyla etkinliğe destek verdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Filistinliler için yardım etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde duyarlı insanlar Filistin'de soykırım uygulayan işgalcilere destek veren malları boykot ederken, bu duyarlılığın artması için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gercüş ilçesinde düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelirin, İsrail'in bombaları altında evsiz kalan Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlikte, yiyecekler, yöresel ürünler, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Gercüş halkı, Filistinli kardeşlerine yardım etmek amacıyla etkinliğe destek verdi.

Gercüş Yetimler Vakfı Temsilcisi Mehmet Fatih Varol, " Gazze'de Filistin'de böylesine acı bir tablo varken, böylesine büyük katliamlar varken, tepkisiz kalmak istemedik. Gazze'de belki onlara gıda, ilaç, farklı bir şekilde faydamız dokunur amacıyla bir etkinlik tertiplemeyi düşündük ve bu şekilde başladık. Elhamdülillah Gercüş halkından da çok güzel destek aldık" dedi.

Hüda Par Gercüş İlçe Başkanı Mehmet Sait Başaran ise etkinliği düzenleyen derneği teşekkür ettiğini söyledi. Başaran, "Bu etkinliğin aslında temel amacı Gazze'deki bombalar altında inleyen o çocukların, yaşlıların yaralarına bir nebze olsa merhem olabilmek için safımızı belli etmek. Onların yanında oluğumuzu belirtmek için düzenliyoruz. Aslında bu sadece bir kesim tarafından değil, dünyadaki bütün Müslümanların bu tür etkinlikleri düzenlemesi gerekiyor. Gazze unutulmaması gerekiyor. Gazze'yi canlı tutmak gerekiyor. Eğer biz bugün kardeşlerimizi unutursak, Gazze'yi unutursak ve Siyonist işgalin yapmış olduğu vahşeti unutursak inanın yarın sıra bize de gelecek, sıra bize gelmeden o işgalcilerin Gazze topraklarından defolup gitmeleri için bu tür etkinlikleri ve yardımları yapmamız gerekmektedir" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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