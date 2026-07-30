Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor

Batman Valiliği koordinasyonunda yürütülen Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programında, gençlere madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verilirken Bağımlılıkla Mücadele Batman Modeli Projesi de tanıtıldı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, Batman Modeli Proje Koordinasyon Birimi uzmanları tarafından katılımcılara bağımlılığın nedenleri, birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, erken müdahalenin önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında ayrıca Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, bu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadelede alınması gereken önlemler konusunda eğitim gerçekleştirildi. Program alanında kurulan Bağımlılıkla Mücadele Batman Modeli tanıtım ve bilgilendirme standı ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılara proje hakkında bilgi verilerek tanıtım broşürleri dağıtıldı ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.

Batman Valiliği koordinasyonunda sürdürülen Batman Modeli ile toplumun her kesiminde bağımlılık farkındalığının artırılması, ailelerin güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyan bireylerin doğru destek mekanizmalarına yönlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı