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Batman'da 5 Yıllık Husumet Barışla Sonlandı

Batman'da 5 Yıllık Husumet Barışla Sonlandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin ölümüne neden olan kavgadan sonra başlayan iki aile arasındaki husumet, yapılan barış töreniyle son buldu. Aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştıklarını duyurdu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga sonucu iki aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

İlçede 5 yıl önce iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan Ercan Aslan, aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Aslan ve Yılmaz aileleri arasında husumet başladı.

Yaklaşık 5 yıldır süren husumet, araya giren siyasetçiler ve bölgenin ileri gelenlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Gercüş Taziye Evi'nde yoğun katılımın olduğu barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Aslan ve Yılmaz aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek dualar eşliğinde tokalaşıp barıştı. Törene katılan vatandaşlar da bu barışın bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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