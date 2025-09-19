Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Kıbrıs gazileri başta olmak üzere terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da gazi olan kahramanlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Güneştekin, yürüyüşte yaptığı açıklamada, vatan adına kendilerine görev düşerse, tıpkı 20'li yaşlarındaki gibi hazır olduklarını söyledi. Güneştekin, "Çünkü biz bayrağımızı, vatanımızı ve milletimizi çok seviyoruz. Bu sevgi var olduğu sürece, gençliğimizdeki gibi şimdi de her türlü göreve hazırız" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yahya Görmüş ise Batman Valisi Ekrem Canalp'a teşekkür ederek, "1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi oldum. Bugün, o gün muharebede omuz omuza verdiğimiz gazi arkadaşlarımla beraber bu kortej yürüyüşünde olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - BATMAN